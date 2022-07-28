Turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı sinirlendirdi - Son Dakika
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Turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı sinirlendirdi

28.07.2022 11:32

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşılaşmasında uzatma devrelerinde 2-1 kaybederek, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Yenilen ilk golün öncesinde ise yeni transfer Arao'nun mücadele etmemesi taraftarı çileden çıkardı.

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, 0-0 biten maçın rövanşında Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'i Ülker Stadı'nda konuk etti. Temsilcimiz mücadeleyi uzatma devrelerinde 2-1 kaybederek, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

WILLIAN ARAO TEPKİ TOPLADI

Fenerbahçe'nin yediği ilk golde Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Altay'ın yanı sıra golün öncesinde adamını takip etmeyen ve baştan savma bir koşu yapan yeni transfer Arao eleştirilerin odak noktasında yer aldı. Arao'nun koşusunu yarım bırakıp rakibi takip etmemesi sosyal medyada gündem oldu.

İşte o eleştirilerdenbazıları:

Fenerbahçe taraftarlarının belli bir kısmı da yeni transfer Arao'yu savundu. Arao'nun iki maçında en iyi isimlerinden biri olduğu söylendi.

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