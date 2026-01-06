Canlı anlatım: Maçtaki ikinci gol geldi

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor, Adana'da karşı karşıya geliyor.

KAZANAN GALATASARAY'IN RAKİBİ

Bu maçı kazanan, Süper Kupa'nın finalinde cumartesi günü Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay, Mouandilmadji.

CANLI ANLATIM:

90' Maçın sonuna 4 dakika eklendi.

88' Fenerbahçe'de Kerem ve Oosterwolde kenara gelirken, Çağlar ve Szyamanski oyunda.

86' Samsunspor'da Satka oyundan çıkarken yerine giren oyuncu Diabate.

85' GOL İPTAL! Fenerbahçe'nin 3. golü VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

82' Sol kanattan Asensio'nun kullandığı serbest vuruşa Skriniar uzak köşeye kafa vuruşu yaptı. Direkten seken topu çizgide Yiğit Efe Demir tamamladı.

81' GOOOLLLL! Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Golün ismi Yiğit Efe Demir.

78' Makombou, direkt kırmızı kart gördü. Samsunspor 10 kişi.

75' Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

72' Samsunspor'da Zeki Yavru oyundan çıktı, Mendes oyuna girdi.

70' Fenerbahçe'de Musaba kenara gelirken Oğuz Aydın oyunda.

69' Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan Musaba ikinci asistine imza attı.

68' Ters kanattan atılan uzun topla ceza sahasının sağında buluşan Musaba rakibini geçerek topu içeri çevirdi Jhon Duran tek vuruşla farkı ikiye çıkardı.

67' GOOOLLLLL! Jhon Duran farkı ikiye çıkardı. Durum 2-0 oluyor.

64' Fenerbahçe'de Mert Müldür ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Kısa süre sonra ayağa kalktı.

61' Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz oyundan çıkarken Yiğit Efe Demir oyunda.

59' Samsunspor'da Holse, Oosterwolde'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

57' Fenerbahçe skorun da avantajıyla tempoyu düşük tutmaya çalışıyor.

56' Samsunsspor'da Soner Gönül'ün sol kanattan açtığı ortayı savunmada Skriniar karşıladı.

53' Fenerbahçe'de Skriniar, Zeki Yavru'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

51' Samsunspor hazırlık paslarıyla rakip yarı alanda boşluk arıyor.

49' Samsunspor değişikliklerle birlikte ikinci yarıya baskılı başladı.

46' Samsunspor'da Soner Aydoğdu, Jarju, ve Soner Gönül ikinci yarıya Borevkovic, Tomasson ve Ceesay'in yerine başladı.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Fenerbahçe 1-0 Samsunspor

45' İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

43' Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın ceza sahası dışı sol çaprazından şutu kale direğinin yanından auta gitti.

40' BİR DİREK DAHA! Adana'da Marco Aseniso'dan enfes bir şut... İspanyol futbolcu ceza yayının gerisinde topla buluştu. Kaleyi süzdükten sonra uzak direğe bombeli bir plase gönderdi ancak topa direkten döndü.

38' Fenerbahçe'de Asensio sağ kanattan ceza sahasına girdi. Topu içeri çevirecekken dengesini kaybetti ve topu ayağından kaçırdı.

35' DİREK! Fenerbahçe gole çok yaklaştı... Asensio'nun pasıyla yayda buluşan Duran sert bir şut çekti. Okan Kocuk'un müdahalesi sonra top direkten döndü.

33' Samsunspor'da Borevkovic, Musaba'ya yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

30' Levent Mercan'ın sol kanattan penaltı noktasına çevirdiği topa Musaba tam vuracakken Samsunspor savunması araya girdi.

26' Fenerbahçe'de Musaba sağ kanattan kat ederek topu ceza yayına kadar taşıdı ve plase vuruşunu tam köşeye gönderdi. Kaleci Okan Kocuk parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

25' Samsunspor kullandığı kornerde savunmadan seken topa Tomasson gelişine sert vurdu. Ederson topu kornere çeldi.

23' An itibarıyla Fenerbahçe rakip ceza sahasında 8 kez topla buluşurken, Samsunspor ise 1 kez buluştu.

21' Fenerbahçe'de Mert sağ kanattan Kerem'e adrese teslim pas attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem, topu ayağından açarak kontrolü kaybetti.

19' Samsunspor'da Celil Yüksel'in ceza sahası yayından çektiği sert şut savunmadan sekti.

16' Fenerbahçe'de Kerem sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Top savunmadan sekti.

14' Fenerbahçe'de Asensio'nun sol kanattan ortasını savunmada Toni Borevkovic uzaklaştırdı.

12' Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Jhon Duran'ın sert şutu direğin dibinden auta gitti.

9' Fenerbahçe'de sol kanattan son çizgiye inen Levent Mercan, ceza sahasına yerden pasını gönderdi. Jhon Duran'ın bekletmeden vuruşu farkla auta gitti.

6' Antony Musaba, Fenerbahçe'de ilk maçında asist yaptı.

5' Fenerbahçe'de sağ kanttan ceza sahasına sarkan Musaba topu bekletmeden içeri çevirdi. Topla buluşan Kerem, tek vuruşla ağları havalandırdı.

4' GOOOLLLL! Fenerbahçe, maçın başında Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.

3' Samsunspor'da Zeki Yavru'nun sağ kanattan yerden sert pası Ederson'da kaldı.

2' Fenerbahçe maça ön alan baskısıyla başladı. Sarı-lacivertliler, Samsunpor'un kısa paslarla çıkmasına engel olmaya çalışıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da final yolunda başarılar dileriz.