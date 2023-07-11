Arda Güler'in yeri doluyor! Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi transfer etmeye çok yakın - Son Dakika
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Arda Güler'in yeri doluyor! Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi transfer etmeye çok yakın

11.07.2023 10:22

Fenerbahçe, Arda Güler'in ayrılığının ardından Sebastian Szymanski'yi renklerine bağlamak üzere. Dinamo Moskova ile yapılan anlaşmaya göre 11 milyon euro bonservis bedeli ve 4 milyon euro bonus ödenecek. Sarı-Lacivertli ekibin 24 yaşındaki Polonyalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Arda Güler'i Real Madrid'e satan Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi renklerine bağlamaya çok yakın. Sarı-lacivertliler, Polonyalı 10 numara ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

11 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe, Dinamo Moskova ile 11 milyon euro bonservis, 4 milyon euro da bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak sarı-lacivertlilerin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

17 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

24 yaşındaki Sebastian Szymanski geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Feyenoord'da 40 maça çıktı. Polonyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.

Arda Güler'in yeri hemen doldu! Fenerbahçe'nin Szymanski'yi açıklaması an meselesi
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Sebastian Szymanski, Fenerbahçe, Feyenoord, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'in yeri doluyor! Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi transfer etmeye çok yakın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler'in yeri doluyor! Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi transfer etmeye çok yakın - Son Dakika
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