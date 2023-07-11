Arda Güler'in yeri doluyor! Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi transfer etmeye çok yakın

Arda Güler'i Real Madrid'e satan Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi renklerine bağlamaya çok yakın. Sarı-lacivertliler, Polonyalı 10 numara ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe, Dinamo Moskova ile 11 milyon euro bonservis, 4 milyon euro da bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak sarı-lacivertlilerin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
24 yaşındaki Sebastian Szymanski geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Feyenoord'da 40 maça çıktı. Polonyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.
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