Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor
Spor

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor

31.01.2026 18:22
Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Sidiki Cherif'i bu gece yarısı İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Genç oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından pazar günü resmi imzaların atılması bekleniyor.

Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, dördüncü transferine hazırlanıyor.

SIDIKI CHERIF İÇİN SÖZLÜ ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sidiki Cherif transferi için Fenerbahçe ve Angers arasında sözlü anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, bu transfer için Fransız ekibine 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada, 18 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ve performansa bağlı 3 milyon euro bonus maddesi de yer alacak.

İSTANBUL'A GELİYOR

Genç oyuncunun İstanbul'a uçuş planı da belli oldu. Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i bu gece yarısı İstanbul'a getirecek. Haberde, genç yıldızın sağlık kontrollerinin ardından pazar günü resmi imzayı atacağı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Piyasa değeri 7 milyon euro olan 19 yaşındaki Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 19 maçta takımının 4 golüne katkı sağladı.

  • Efem0909 Efem0909:
    Türkiye ye her gelen yeni yıldız diye geliyor daha19 yaşında ne başarısı varda yıldız oldu hemen 23 11 Yanıtla
  • Fatih Gültekin Fatih Gültekin:
    Hayırlı Olsun. iyi bir transfer ?? 12 2 Yanıtla
    Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Kaç kere izledi. 3 1
  • Mücahit ÇATAL Mücahit ÇATAL:
    getirin getirin Türkiye de futbolcu yok batağa doğru gidiyoruz 0 1 Yanıtla
  • Murat Küyük Murat Küyük:
    sidiklemeye geliyordur 0 0 Yanıtla
19:06
Beşiktaş’ın 11’inde büyük sürpriz
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:29
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
17:35
İstanbullular dikkat Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor
