Fenerbahçe, Sidiki Cherif\'i İstanbul\'a getiriyor

Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, dördüncü transferine hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sidiki Cherif transferi için Fenerbahçe ve Angers arasında sözlü anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, bu transfer için Fransız ekibine 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada, 18 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ve performansa bağlı 3 milyon euro bonus maddesi de yer alacak.
Genç oyuncunun İstanbul'a uçuş planı da belli oldu. Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i bu gece yarısı İstanbul'a getirecek. Haberde, genç yıldızın sağlık kontrollerinin ardından pazar günü resmi imzayı atacağı kaydedildi.
Piyasa değeri 7 milyon euro olan 19 yaşındaki Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 19 maçta takımının 4 golüne katkı sağladı.
