Fenerbahçe, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Spor

İSTANBUL,

FENERBAHÇE, 10 Kasım Pazar günü Sivasspor ile Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig'in 12'nci hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

AZ Alkmaar maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.