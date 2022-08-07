Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek

07.08.2022 11:18
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk maçında yarın ligin yeni takımlarından Ümraniyespor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk maçında yarın ligin yeni takımlarından Ümraniyespor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti.

Jesus, ligdeki ilk maçına çıkacak

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Jesus yönetiminde Avrupa kupalarında 3 maç yaptı.

Fenerbahçe, Jesus'un teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde 2-1 mağlup olmuştu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertli ekip, Slovacko'yu taraftarları önünde 3-0 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti.

Avrupa maçlarında görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Luan Peres ve Ezgjan Alioski de, Jesus'un görev vermesi halinde Kadıköy'deki ilk maçta taraftarla buluşacak.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli ekibin dünkü idmanında bireysel çalışan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları süren yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin yarınki maçın kadrosunda olması beklenmiyor.

Ümraniyespor, Süper Lig'deki ilk maçını oynayacak

Süper Lig'in yeni İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor da, ligdeki ilk heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak.

Ümraniyespor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 70 puan toplarken, aynı puana sahip lider MKE Ankaragücü'nün ardından 2. sırada yer alarak bu sezon için Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, son olarak Hatayspor'da forma giyen 28 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve Bursaspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken, 21 yaşındaki Gürcü orta saha Gagnidze'yi ise satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.

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Kaynak: AA

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