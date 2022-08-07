Kırmızı-beyazlı takım, son olarak Hatayspor'da forma giyen 28 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve Bursaspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken, 21 yaşındaki Gürcü orta saha Gagnidze'yi ise satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-lacivertli ekibin dünkü idmanında bireysel çalışan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları süren yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin yarınki maçın kadrosunda olması beklenmiyor.

Gustavo Henrique: 'Takım olarak her geçen gün daha da gelişiyoruz'

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek - Son Dakika

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