Dün akşam UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşan ve geceyi burada geçiren sarı-lacivertli kafile, Kasımpaşa maçı öncesi ilk antrenmanını da Moravska Stadı'nda yaptı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Kasımpaşa hazırlıklarına Çekya'da başladı - Son Dakika

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