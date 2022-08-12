Fenerbahçe, Kasımpaşa hazırlıklarına Çekya'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Kasımpaşa hazırlıklarına Çekya'da başladı

12.08.2022 16:00
Fenerbahçe, Kasımpaşa hazırlıklarına Çekya'da başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Çekya'da başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Çekya'da başladı.

Dün akşam UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşan ve geceyi burada geçiren sarı-lacivertli kafile, Kasımpaşa maçı öncesi ilk antrenmanını da Moravska Stadı'nda yaptı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Slovacko maçına ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerininin ardından yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesislerinde yapacağı idmanla sürdürecek.


YORUMLAR
500
Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kasımpaşa hazırlıklarına Çekya'da başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:49 Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir
15:18 Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...
15:16 İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu
15:13 Akşener'den hükümete emekli maaşı tepkisi: En düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır
14:51 Hakkında tedbir aldıran karısına tokat atıp kucağından 9 aylık çocuğunu alıp kaçtı!
14:29 Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu
15:10 "Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi" diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor
14:20 Dar sokakta oyun oynayan çocuklar, hızla geçen otomobilin altında kalmaktan zor kurtuldu: Bu zararlıyı bulun
14:19 Afrika'da korkunç olay! Karısıyla cinsel ilişkiye girerken evi basılan adam, karısının LGBT'li sevgilisi tarafından öldürüldü
14:12 İmamoğlu'na rakip mi olacak? Bakan Karaismailoğlu, "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 16:01:28. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kasımpaşa hazırlıklarına Çekya'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement