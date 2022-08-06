Fenerbahçe'de Ümraniyespor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Ümraniyespor hazırlıkları sürüyor

06.08.2022 18:51
Fenerbahçe'de Ümraniyespor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2022-23 sonunun ilk haftasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2022-23 sonunun ilk haftasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Salonda başlayan antrenman, sahada yapılan çalışmalar ile devam etti. Sarı-lacivertli ekip, düz koşu yaparak antrenman sürdürürken idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz ile Joao Pedro'nu tedavileri devam ederken İrfan Can Kahveci bireysel çalıştı. Mert Hakan Yandaş ise ilk bölümde takımla çalışırken sonrasında bireysel olarak hazırlıklarını sürdürdü.KALECİLER YOĞUN TEMPOFenerbahçe'de kaleciler yoğun tempoda çalışmalarına devam etti. Sarı-lacivertlilerde takımdan önce sahada yer alan kaleciler, kendileri için hazırlanan program dahilinde çalıştı. İdmanda kaptan Altay Bayındır ile İrfan Can Eğribayat'ın diyalogları dikkat çekti. ALİ KOÇ SAMANDIRA'DA

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Antrenman öncesi saha kenarında yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, futbol operasyon direktörü Mario Branco ve futbol planlama yöneticisi Okan Özkan ile sohbet eden Ali Koç, yeni transferlerden Luan Peres ile basın toplantısı sonrası bir araya geldi. Bir süre Peres ile sohbet eden Ali Koç, idman öncesinde Jesus ile de bir araya geldi. Saha kenarında bir süre Jesus ile görüşen Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin idmanını izledi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Samandıra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ümraniyespor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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