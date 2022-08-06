Fenerbahçe'de Ümraniyespor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe , Süper Lig'in 2022-23 sonunun ilk haftasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Salonda başlayan antrenman, sahada yapılan çalışmalar ile devam etti. Sarı-lacivertli ekip, düz koşu yaparak antrenman sürdürürken idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Antrenman öncesi saha kenarında yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, futbol operasyon direktörü Mario Branco ve futbol planlama yöneticisi Okan Özkan ile sohbet eden Ali Koç, yeni transferlerden Luan Peres ile basın toplantısı sonrası bir araya geldi. Bir süre Peres ile sohbet eden Ali Koç, idman öncesinde Jesus ile de bir araya geldi. Saha kenarında bir süre Jesus ile görüşen Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin idmanını izledi.

- İstanbul