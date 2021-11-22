Fenerbahçe taraftarı Galatasaray derbisi sonrası Silopi'de kutlama yaptı

ŞIRNAK - Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Galatasaray 'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup eden Fenerbahçe taraftarları son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadı.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu deplasmandan Mesut Özil ve Miguel Crespo'nun golleriyle 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler önemli bir 3 puanın sahibi olurken, Şırnak'ın Silopi ilçesinde de Fenerbahçe taraftarlarına kutlamalar yapıldı.

2-1 galip gelmenin sevincini yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar, ilçe merkezindeki 1., 2. Cadde ve İpekyolu üzerinde uzun araç kuyrukları ile sloganlar atarak kutlamalar yaptı. Trafik akışının sağlanması amacıyla ilçe emniyet müdürü personelleri ve trafik polisleri de cadde üzerinde yol güvenliğini sağladı.