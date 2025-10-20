Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Sebastian Szymanski, 78. dakikada Dorgeles Nene'nin yerine oyuna dahil oldu. Ancak sahaya girdiği andan itibaren taraftarın tepkisiyle karşılaştı.
Polonyalı yıldız, oyuna girdikten sonra yaptığı hatalı paslar ve düşük tempo nedeniyle tribünlerin tepkisini çekti. Taraftarlar, Szymanski topa her dokunduğunda ıslık ve yuhalama sesleriyle protestoda bulundu.
Maçın son dakikalarında Fred'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Szymanski, bomboş durumda yaptığı vuruşla topu farklı şekilde auta gönderdi. Bu pozisyonun ardından tribünlerden yoğun yuhalama sesleri yükseldi. Taraftarlar, "Bu kaçmaz!" tepkileriyle sinirlerini dile getirdi.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından tribünlerdeki protestolar devam etti. Sebastian Szymanski'nin moralinin oldukça bozuk olduğu gözlenirken, bazı takım arkadaşlarının yıldız oyuncuyu teselli etmeye çalıştığı görüldü.
Geçtiğimiz sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olarak öne çıkan Szymanski, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Taraftarın tepkisi sonrası, teknik direktör Domenico Tedesco'nun oyuncuyla özel bir görüşme yapması bekleniyor.
