Sarı-Lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki yıldız futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve ameliyatına karar verildiği açıklandı.
Lincoln, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 70'inci dakikasında sakatlanarak yerini Osayi Samuel'e bırakmıştı. Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılmıştı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
"Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası kapsamlı tetkikleri yapılmıştır. İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz."
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Lincoln, sarı-lacivertli formayla bu sezon toplamda 35 mücadelede yer aldı. Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 8'de asist kaydetti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe taraftarını kötü haber! Sevilla maçında sakatlanan 24 yaşındaki oyuncu sezonu kapatabilir - Son Dakika