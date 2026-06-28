Fenerbahçe, Taraftarla İlk Antrenmanını Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, Taraftarla İlk Antrenmanını Yaptı

Fenerbahçe, Taraftarla İlk Antrenmanını Yaptı
28.06.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Düzce'de taraftara açık antrenman gerçekleştirdi; 6 bin taraftar katıldı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını taraftara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde basına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanı yaklaşık 6 bin sarı-lacivertli taraftar, yerinde takip etti.

Isınma ve koşuyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Ana bölümünde yarı sahada çift kale maçla devam eden idman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Kaptan Milan Skriniar antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, çift kale maçta aldığı darbeye bağlı hafif sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ile Marco Asensio, bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Ayrıca antrenman sırasında ağrı hisseden Anderson Talisca, çalışmaya devam etmedi ve yedek kulübesine geçti.

Antrenmanın sona ermesiyle futbolcular ve teknik ekip, taraftarların yanına giderek fotoğraf çektirdi ve forma ile çeşitli ürünleri imzaladı.

Antrenman öncesinde Kartal ve takım kaptanlarından oyunculara mesaj

Teknik direktör İsmail Kartal ve takım kaptanları, idman öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Kartal'ın yanı sıra oyunculardan Mert Hakan Yandaş, Milan Skriniar ve Fred Rodrigues, taraftarın desteğini diğer oyunculara anlattı.

Sarı-lacivertli taraftarların uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çektiği vurgulanarak, taraftarların şampiyonluğu hak ettiği ve bunun için takım olarak mücadele etmeleri gerektiği oyunculara aktarıldı.

Kaynak: AA

İsmail Kartal, Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Antrenman, Futbol, Düzce, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Taraftarla İlk Antrenmanını Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
E-5’e böyle atladı, trafiği birbirine kattı E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek Meteoroloji uzmanı uyardı Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu

20:17
Güne damga vuran iddia: Ergin Ataman Real Madrid’in bir numaralı hedefi
Güne damga vuran iddia: Ergin Ataman Real Madrid'in bir numaralı hedefi
20:11
Putin’den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
20:02
Aziz Yıldırım’dan Skriniar’ın transferi için kesin karar
Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
19:30
Netanyahu’dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
18:39
Kadir İnanır’ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
17:08
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 20:48:34. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Taraftarla İlk Antrenmanını Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.