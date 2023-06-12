Fenerbahçe Taraftarları Arda Güler'e Su Attı

Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'de Arda Güler, performansıyla final maçına damga vurdu. Genç yıldız, maçın bir bölümünde yan hakemden su istedikten sonra sarı-lacivertli taraftarlar hemen harekete geçti.

TARAFTAR, ARDA GÜLER'E SU ATTI

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, yan hakeme gelerek su içmek için işaret yaptı. Bunun üzerine tribünde bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, sahaya su atmaya başladı. Taraftara teşekkür eden Arda, yerdeki sulardan birini alıp içti.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Türkiye Kupası'nın final maçında Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe'de Arda Güler, Batshuayi'nin golünde asisti yapan isim oldu. Karşılaşma içerisindeki performansıyla da göz kamaştıran genç yıldız, maçın oyuncusu seçildi.