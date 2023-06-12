Fenerbahçe Taraftarları Arda Güler'e Su Attı - Son Dakika
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Fenerbahçe Taraftarları Arda Güler'e Su Attı

Fenerbahçe Taraftarları Arda Güler'e Su Attı

12.06.2023 11:25

Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'de Arda Güler, performansıyla final maçına damga vurdu. Genç yıldız, maçın bir bölümünde yan hakemden su istedikten sonra sarı-lacivertli taraftarlar hemen harekete geçti. Taraftarlar, Arda Güler'e su atmaya başladı. Arda, yerdeki sulardan birini alıp içti ve maçın oyuncusu seçildi.

Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'de Arda Güler, performansıyla final maçına damga vurdu. Genç yıldız, maçın bir bölümünde yan hakemden su istedikten sonra sarı-lacivertli taraftarlar hemen harekete geçti.

TARAFTAR, ARDA GÜLER'E SU ATTI

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, yan hakeme gelerek su içmek için işaret yaptı. Bunun üzerine tribünde bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, sahaya su atmaya başladı. Taraftara teşekkür eden Arda, yerdeki sulardan birini alıp içti.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Türkiye Kupası'nın final maçında Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe'de Arda Güler, Batshuayi'nin golünde asisti yapan isim oldu. Karşılaşma içerisindeki performansıyla da göz kamaştıran genç yıldız, maçın oyuncusu seçildi.

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