Fenerbahçe\'nin Galatasaray\'ı mağlup etmesi Erzurum\'da sevinçle karşılandı

Spor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından Erzurum'da taraftarlar galibiyet sevincini doyasıya yaşadılar.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Cumhuriyet caddesi üzerinde toplanan taraftarlar meşaleler yakarak galibiyeti kutladılar. Zaman zaman Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik yaşanırken polis taşkınlık yapan taraftarlara müdahale etti. - ERZURUM