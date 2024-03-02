Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler - Son Dakika
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Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-0 kazanarak tur atladıkları Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli taraftarların kendisine ettiği küfürleri tekrar gündeme getirdi. Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten Belözoğlu, "Gerçekten çok üzgünüm, küfürlü tezahüratı hak etmedim. Geçen yıl RAMS Başakşehir'deyken 7-0 yenildik Galatasaray'a. Ikinci maç 1-0 bitti. Toplam 8 gol yedik. Fenerbahçe'de iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yedi. Ben ekmek yediğim yere ihanet etmem" dedi.

02.03.2024 17:16  Güncelleme: 17:32
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan ve tur atladıkları Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli taraftarların kendisine küfürlü tezahüratta bulunmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

"150 YIL YAŞASAM DÜŞÜNMEZDİM"

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Belözoğlu, "Hayatımda 150 yıl yaşasam, asla başıma gelmez diyeceğim bir şey oldu. Fenerbahçe taraftarından küfürlü tezahürat duyacağımı asla düşünmezdim. İnsanı en sevdikleri vurabiliyormuş Benim annem babam Fenerbahçeli. Ve onlara küfür edildi. Ben Fenerbahçeliyim. Gel dediler geldim, git dediler gittim. Sesimi bile çıkarmadım" dedi.

"FENERBAHÇE'DE 6 GOL YEDİ"

Geçen yıl RAMS Başakşehir'deyken 7-0 yenildikleri Galatasaray maçının da altını çizen genç antrenör, "3 Temmuz'u yaşadık, otobüsümüz kurşunlandı. Hepsinde dimdik ayakta durduk. Fenerbahçe için. Gerçekten çok üzgünüm, küfürlü tezahüratı hak etmedim. Geçen yıl RAMS Başakşehir'deyken 7-0 yenildik Galatasaray'a. Ikinci maç 1-0 bitti. Toplam 8 gol yedik. Fenerbahçe'de iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yedi. Ben ekmek yediğim yere ihanet etmem" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu\'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray\'dan 6 gol yediler
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu: Doğru diyor. Aziz yıldırım denen adam önce emreyi istemedi. Sözleşme yapmadı. Emre Atletico madride gitti. Devre arasında Belhandayı almak istedi. Montpellier kulübü başkanı şikeci takıma futbolcu satmayız deyince Aziz yıldırım dümeni tekrar emreye kırdı. Atletico madride bonservis bedeli ödeyip devre arasında emreyi geri getirdi. 2 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler - Son Dakika
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