Fenerbahçe, Tedesco ile Değişime Gitti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, kupada son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlattığı Mert Günok, Yiğit Efe Demir ve Fred Rodrigues'i Samsunspor karşısında yedek soyundurdu.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Ederson Moraes, Jayden Oosterwolde ve Marco Asensio'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Samsunspor karşısında kalede Ederson'u oynatan 40 yaşındaki teknik direktör, 3'lü savunmasını Mert Müldür, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Kanat beklerinde Anthony Musaba ile Archie Brown yer alırken, orta alanda Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante görev yaptı. Forvet arkasında Marco Asensio forma giyerken, ileri uçta Kerem Aktürkoğlu ile Sidiki Cherif gol aradı.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın ve Alaettin Ekici ise yedek soyundu.

Tedesco kulübede

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımının başında görev aldı.

Yaşadığı hastalık nedeniyle Antalyaspor ve Gaziantep FK müsabakalarında kulübede yer almayan İtalyan çalıştırıcı, hafta içinde idmanlarda yer almıştı.

Tedesco, hastalığının geçmesiyle Samsunspor maçında yeniden takımının başında görev yaptı.

Tedesco 3'lü tercih etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor karşısına takımını 3'lü savunmayla çıkardı.

40 yaşındaki genç teknik adam, kazanılan Nottingham Forest ve Gaziantep FK maçlarında da benzer formasyonla takımını sahaya sürmüştü.

Asensio ilk 11'de yer buldu

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, Samsunspor karşısında ilk 11'de görev aldı.

Hafta içinde yaşadığı sakatlık nedeniyle durumu belirsiz olan Asensio, Tedesco'nun kararıyla ilk 11'de yer buldu.

Brown ligde yaklaşık 3 ay sonra

Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, ligde yaklaşık 3 ay sonra ilk 11'de görev aldı.

Uzun süreli sakatlığının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK maçlarına 11'de başlayan Brown, ligde ilk 11'deki son maçına ise 15 Aralık 2025'te Konyaspor karşısında çıkmıştı.

Archie Brown, yaklaşık 3 ay sonra ligde bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Jayden, 100. maçına kaptan çıktı

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Samsunspor müsabakasıyla sarı-lacivertli forma altında 100. resmi maçına çıktı.

Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonunun devre arasında transfer olan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertlilerde bugüne kadar 99 resmi maçta forma giymişti.

Kariyerinde Parma, Twente ve Fenerbahçe'de oynayan 24 yaşındaki futbolcu, forma giydiği bir takımda ilk kez 100 maç barajını aştı.

Hollandalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıktığı Samsunspor mücadelesinde ilk kez Fenerbahçe'nin kaptanı olarak sahada yer aldı.