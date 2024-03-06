Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın deplasmanda Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımıyla oynayacakları karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, "Yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp buradan iyi bir sonuçla İstanbul'a dönmek istiyoruz" dedi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal ve oyunculardan Michy Batshuayi, RSC Anderlecht Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İsmail Kartal, rakibi yeterince izlediklerini belirterek, "Çok iyi, komplike bir takım. İyi mücadele ediyorlar. Koşan bir takım. Savunmada ve hücumda organize oynuyorlar. Bunları ekiple beraber izleyip oyuncularımıza da gösterdik, anlattık. Biz de güçlü bir takımız. Kaliteli oyunculara sahibiz. Turnuvanın başından beri söylediğim gibi hedefimiz, gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp buradan iyi bir sonuçla İstanbul'a dönmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.
"3 günde bir maç oynuyoruz"
Kartal, kazanacak bir 11'i sahaya süreceğini belirterek, "Elimizdeki kadroya göre en iyi şekilde değerlendirip burada istediğim oyunu ortaya koyabilecek oyuncularla en iyi mücadelemizi rakibe göstererek istediğimiz sonucu almak için sahaya 11 süreceğim. 3 günde bir maç oynuyoruz. Hafta sonu da çok önemli maçımız var. En önemli maç bizim için yarınki maçımız. Yarınki maçta en iyi sonucu alabileceğim oyuncularla yarınki maça çıkmayı hedefliyorum. Bu konuda da iyi çalıştık" diye konuştu.
"Yarın sabah karar vereceğim"
Yarınki maçta Belçikalı golcü Batshuayi'nin oynayıp oynamayacağıyla ilgili bir soru üzerine sarı-lacivertli takımın teknik patronu, "Michy Batshuayi çok duygusal bir çocuk. Çok iyi bir oyuncu. Onun hangi maçta neler verebileceğini çok iyi biliyorum. Onu iyi tanıyorum. Sonuçta bizim için lig de Avrupa maçları da çok önemli. Bu gece antrenmandan sonra ekip arkadaşlarımla toplantı yapıp yarın sabah karar vereceğim" cevabını verdi.
Konferans Ligi'ndeki ve ligdeki şampiyonluk hedefleriyle ilgili bir soruya İsmail Kartal, "Biz buraya tam kadro geldik. Birkaç sakat oyuncumuzu getiremedik. İlk günden bugüne kadar aynı şeyi söyledim, aynı yerdeyim. Bu turnuvada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bu da demek oluyor ki, bu turnuvayı fazlasıyla umursuyoruz. Şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Asla oradan vazgeçmeyeceğiz. Yarın ki maçtan da bu turnuvadan da vazgeçmek gibi bir niyetimiz yok. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye cevapladı.
"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"
Güçlü ve geniş bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan İsmail Kartal, "Bu sene güçlü ve geniş bir kadroya sahibiz. Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Hepsiyle her zaman görüşüyorum, her zaman iletişim halindeyim. Futbolda her zaman her kulvarda devam edeceksiniz diye bir kural yok. Rakibimiz de elendi. Birçok takım da sürprizler yaşayarak turnuvadan elenebiliyor. Benim takımımda milli takıma giden oyuncular yarın 50. maçlarını oynayacaklar. Bu, çok yüksek bir sayı. Normalde 50 maç oynayan bir takımla 3-4 günde bir maç oynamak kolay değil. Bugün Liverpool takımında 13 tane sakat oyuncu var. Bütün futbol dünyası, futbol adamları çok fazla maç oynamaktan yakınıyor. Biz de bundan yakınıyoruz. Fazla maç oynadığımız için o gün takımımızı yeterince konsantre edemedik, konsantre değillerdi. Mağlubiyetle kupadan elendik. Bu demek değil ki yarınki maçta kötü olacağız, eleneceğiz. Yarınki maç iyi geçebilir, bu turu geçebiliriz, elenebiliriz Şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Asla oradan vazgeçmeyeceğiz. Yarınki maçtan da bu turnuvadan da vazgeçmek gibi bir niyetimiz yok. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.
Batshuayi: "Hiçbir şekilde hafife almamız gereken bir maç"
Michy Batshuayi ise, "Karmaşık bir maç olacak. Bana göre komplike bir maç olacak. Hiçbir şekilde hafife almamamız gereken bir maç. Bunun bilincindeyiz. Hem fizik hem taktik hem de teknik anlamda iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Genel anlamda güzel bir maç olacak" dedi.
Basın mensuplarının sorularına ise Batshuayi, "Benim açımdan büyük bir keyif ve mutluluk burada olmak. Ülkemdeyim. Dolayısıyla arkadaşlarım, ailem maçta olacak maçı ve beni seyretmek adına. Dolayısıyla böyle bir ambiyansta maç oynayacak olmak, arkadaşlarımın, ailemin karşısında futbol oynayacak olmak benim için büyük bir keyif olacak. Büyüdüğüm yer, özel bir yer. İyi bir performans ortaya koymak istiyorum beni izleyen insanların önünde. (Union SG kalecisi Anthony Moris) Kendisini tanıyorum. Küçüklükten takım arkadaşım. Onu yeniden görecek olmak benim açımdan keyifli olacak. Kendi yoluna devam ediyor, gelişimini sürdürüyor. Onun adına da gururlu hissediyorum. Ben de yarın hakem düdüğüyle beraber elimden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyorum" diye konuştu.
"O beni ne zaman kullanması gerektiğini gayet iyi biliyor"
İsmail Kartal ile de iyi anlaştığı ifade eden Belçikalı golcü, "Hocamızla iyi anlaşıyorum. Bana güvenini fazlasıyla hissediyorum. Sürekli olarak da iletişim halindeyiz, konuşuyoruz. Elbette her oyuncu gibi ben de oynamak istiyorum, goller bulmak istiyorum. Bu bence her oyuncu için normal bir durum olmalı. Tabii ki hocamızla sürekli olarak irtibat halindeyiz. O beni ne zaman kullanması gerektiğini gayet iyi biliyor. Tabii ki, de karar onun çünkü netice itibarıyla patron o" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL
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