Jorge Jesus: "Yapmamız gereken şey yolumuza devam etmek"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 4-2'lik Adana Demirspor galibiyeti sonrasında yapmaları gereken şeyin yollarına devam etmek olduğunu söylerken, dünyada hiçbir takımın defansif olarak iyi organize olmadan maç kazanamayacağını söyledi. Jesus ayrıca, 13 gol attıklarını ve ofansif anlamda kalitelerini gösterdiklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, güzel bir maç izleme fırsatı elde ettiklerini ifade ederek, "Rakibimiz benim Türkiye'ye geldiğimden itibaren karşılaştığım en güçlü takımdı. Bu takıma karşı iyi organize olmamız gerekiyordu ve öyle olduk. Oyuncularımı ve taraftarları tebrik ediyorum. Yapmamız gereken şey yolumuza devam etmek" şeklinde konuştu.

"İnsanların ne düşündüğüne göre değil, takımın durumuna göre karar veriyorum"

Onyekuru'nun karşısında Osayi'nin forma giymemesi hakkındaki soruya cevap veren Jesus, "Rakibimizin kanadında oynayan Onyekuru çok süratli bir oyuncu. Karşısına kimi koyarsanız koyun bunu kullanacaktır. Kim olursa olsun o çok çabuk bir oyuncu. Bu tarz kıyaslamaların daha pozitif yapılmasını düşünüyorum. 3 günde bir maç yapıyoruz. Rakibimiz 1 haftadır bizi bekliyor. Sıkışık fikstürde olduğumuz için her maçta 5, 6, 7 oyuncu değiştirmemiz gerekiyor. Bu bizim takımımızın kalitesini gösteriyor, onlara duyduğum güveni gösteriyor. Her maçta o maç için en iyi tercih hangisiyse onu yapmaya çalışıyorum. İnsanların ne düşündüğüne göre değil takımın durumuna göre karar veriyorum" dedi.

"Onyekuru ile aramızda güzel bir konuşma geçti"

Müsabaka içerisinde Onyekuru ile arasında gerçekleşen diyaloğa değinen Portekizli Teknik Adam, "O an maçın içindeki anları konuştuk. Onu uzun zamandır tanıyorum. Belçika'da oynadığı zaman ben Sporting Lizbon'u çalıştırırken onu almak istemiştik, alamamıştık. O anda maçın içerisinde olan şeyleri konuştuk, güzel bir konuşma geçti aramızda" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin Avrupa'da prestijini tekrardan kazanması gerekiyor"

Takımda her mevkide birden fazla alternatifi olmasıyla ilgili soruya cevap veren Jesus, "Bir antrenör için bu durum dezavantaj değil. Elinizde çok fazla kaliteli oyuncunun olması her zaman bir avantajdır. 3 günde bir maç yapıyoruz ve Türkiye'de 3 günde maç yapan bir takım sayısı az. Eğer Avrupa'da sıralamanızı geliştirmek istiyorsanız, Avrupa Ligi'nde puanlar almanız gerekiyor. Gruplara kalırsak 4. torbadan katılacağız ve güçlü rakipler olacak. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki prestijini tekrardan kazanması gerekiyor. Daha önce Fenerbahçe benim Benfica'da çalıştığım dönemde UEFA'da yarı final oynamıştı. Aynı prestiji tekrar kazanması gerekiyor. Kadronuz derin olmalı ki rotasyon yapabilmelisiniz" diye konuştu.

"Dünyada hiçbir takım defansif olarak iyi organize olmadan maç kazanamaz"

Rakiplerinin ön bölgede kaliteli oyuncuları olduğunu söyleyen Jorge Jesus, "Hepsi milli takımlarında oynayan oyuncular. İlk yarıda savunma anlamında sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. 3-0'dan sonra takımda biraz konsantrasyon kaybı oldu. Maçın sonunda Fenerbahçe kazandı. Dünyada hiçbir takım defansif olarak iyi organize olmadan maç kazanamaz. Fenerbahçe'de oynadığı maçları kazanıyor" dedi.

"Fenerbahçe taraftarı geride olduğumuz zamanlarda da itici güç olmalı"

Müsabakanın son anlarında taraftarların Fenerbahçeli oyuncular paslaşırken vermiş olduğu tepkilerle ilgili konuşan Jorge Jesus, "Belirtmiş olduğumuz gibi taraftarlar galibiyet dolayısıyla mutluydu. Bu bütün dünyada diyemesem de her yerde karşımıza çıkacak manzara. Taraftarları da anlamam ve saygı duymam gerekiyor. Rakibe de saygı duymak için böyle bir şey yaptım. Fenerbahçe taraftarı bizim için büyük bir itici güç. Kazandığımız zaman çok önemli bir güç oluyorlar. Henüz mağlup olmadık ama geride olduğumuz zamanlarda da taraftar itici güç olmalı" şeklinde konuştu.

"13 gol attık ve ofansif anlamda kalitemizi gösteriyoruz"

Takımın ofans performansına değinen tecrübeli teknik adam, "Türkiye Ligi'nde 3 maç oynadık ve 13 gol attık. Bu da ofansif olarak kalitemizi gösteriyor. Ama biz bu konuda gelişmeye devam edeceğiz. Hafta hafta performansımız gelişiyor, üzerine koyuyoruz. Bugün Pedro da vardı onu riske etmek istemedim . O da katıldığında kalite katacak. Takımın defansif performansına dikkat çekmek istiyorum. Lemos özellikle çok iyi bir performans sergiledi. Uygulamak istediğimiz fikirleri oturttukça daha da gelişeceğiz. Hem set hücumda hem kontra atakta oynayacak oyuncularımız var" dedi.

"Hakem performansını tebrik ediyorum"

Hakemlerle ilgili konuşan Jesus, "Hakem takımını tebrik etmek istiyorum. Hem teknik, hem disiplin anlamında çok iyilerdi. VAR bağlantıları da çok iyiydi. Gösterdikleri kırmızı kart, penaltı kararı doğruydu. Maçın önemli anlarında çok iyi, çok doğru kararlar verdiler" diye konuştu. - İSTANBUL