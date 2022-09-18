Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a gözdağı: Rakibin kim olduğunun bir önemi yok, her maç böyle olacak - Son Dakika
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Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a gözdağı: Rakibin kim olduğunun bir önemi yok, her maç böyle olacak

18.09.2022 23:52

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 5-0'lık Alanyaspor galibiyetinin ardından milli ara dönüşü oynanacak Beşiktaş maçı hakkında konuştu. Jesus, "Fenerbahçe için oynadığı rakibinin kim olduğunun bir önemi yok. Rakibimize saygı duyuyoruz ama biz oynadığımız her maçta kendi fikirlerimizi uygulamaya çalışıyoruz. Her maç böyle olacak, bir sonraki maç da." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"HER MAÇ KENDİ FİKİRLERİMİZİ UYGULAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Milli ara dönüşü oynanacak Beşiktaş maçı hakkında konuşan Jesus, "Fenerbahçe için oynadığı rakibinin kim olduğunun bir önemi yok. Rakibimize saygı duyuyoruz ama biz oynadığımız her maçta kendi fikirlerimizi uygulamaya çalışıyoruz. Her maç böyle olacak, bir sonraki maç da..." dedi.

Jorge Jesus'un açıklamaları şöyle:

"DAHA İYİ SEVİYELERE ÇIKABİLİRİZ"

"Takımım her maç daha güçlü bir görüntü sergiliyor. Her maç hocalarının istedikleri fikirleri daha iyi uyguluyor. Bu da oynadığımız maçları kolaylaştırıyor hem ofansif hem defansif anlamda Ligde 6 maç oynadık, 20 gol attık. Ofansif açıdan çok tehlikeli olduğumuzu gösteriyor. Ancak, hala çok daha iyi olabilir. Hala daha iyi seviyelere çıkabiliriz.

"3 GÜN SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"

Oyuncularımızı, taraftarımızı tebrik ediyorum. 5 gol sadece takımı değil taraftarı da mutlu etti. Her maçın bir hikayesi var. Bu galibiyetin keyfini çıkaracağız. 13 futbolcumuz milli takımlarına gidecek. 3 gün sonra çalışmalara yeniden başlayacağız.

"AİLE ORTAMIMIZ VAR"

Sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa rekorların bir anlamı var. En önemli şey benim için şampiyonluk. Bu istatistikler iyi gösterge. Bu takım çalışması. Kalecimiz İrfan hariç herkes ilk 11'de başladı. Biz 11 kişilik bir takım değiliz. Herkesten oluşan bir takım kurduk. Kaliteli bir takımız. Aile ortamımız var. Bu da işleri kolaylaştırıyor."

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SON DAKİKA: Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a gözdağı: Rakibin kim olduğunun bir önemi yok, her maç böyle olacak - Son Dakika
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