Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem

Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yabancı sınırının problem olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, merakla beklenen forvet transferine ilişkin de konuştu.

"BİR KARAR VERMEMİZ GEREK"

Yabancı sınırı ile ilgili konuşan Jorge Jesus, "Türkiye Ligi'nde olan ve alışmam gereken bir problem. Portekiz'de olsa yabancı sınırı yoktu. Avrupa maçlarında bu açıdan daha rahatız. Kurallar daha farklı. Bir karar vermemiz gerek. 2 hafta süremiz var. Elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde faydalanmaya devam edeceğiz. Novak, Lemos, Berisha katkı verdiler. Elimizde fazla opsiyon olmasını sağladılar." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un açıklamaları şöyle:

"SIRALAMAMIZI YÜKSELTMEK İÇİN BU MAÇLAR ÖNEMLİ"

"Gruplara kalmak istiyoruz. İlk maçtan 2-0 gibi avantajlı bir skorla ayrıldık. Ama bu garanti değil. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Gruplara kalırsak eğer 4. torbadan katılacağız. Zamanla 1. torbada olmamız gerekiyor. Sıralamamızı yükseltmek için bu maçlar çok önemli.

"BU DURUM BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ"

Bu, duruma nasıl yaklaştığınızla ilgili. Büyük takımsanız ligde şampiyon olmalı, Avrupa'da yer almalısınız. 'Küçük takımlar' haftada 1 maç yapıyor. Trabzonspor ve Avrupa'da yarışan diğer takımların 3 günde bir maç oynamaya alışması gerek. Antrenörler her oyuncudan faydalanmaya çalışıyor. Tecrübem işimi kolaylaştırıyor. 11'den 5-6 oyuncu değiştiriyoruz ve kalitemiz düşmüyor. Bu durum bizim için sevindirici.

"2 HAFTA SÜREMİZ VAR"

Türkiye Ligi'nde olan ve alışmam gereken bir problem. Portekiz'de olsa yabancı sınırı yoktu. Avrupa maçlarında bu açıdan daha rahatız. Kurallar daha farklı. Bir karar vermemiz gerek. 2 hafta süremiz var. Elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde faydalanmaya devam edeceğiz. Novak, Lemos, Berisha katkı verdiler. Elimizde fazla opsiyon olmasını sağladılar.

"RAKİPLERİ ANLAYIP TAKIMI HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Benim futbola bakış açıma göre; tek bir yol yoktur. Futbol diğer sporlar gibi çok gelişiyor. Takımlar maç içinde sürekli sistem değiştiriyor. Bunu futbolda anlayamayan hoca gelişemez, anlayamayan oyuncu ortalamanın üstüne çıkamaz. Her geçen gün sistemi kullanma durumumuz iyiye gidiyor. Teknik adamlar oyunculara göre birden fazla sistem belirler. 30 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. Kendimi geliştiriyorum. Futbolda yaratıcılık çok önemli. Oyuncular da yetenekleriyle doğarlar, antrenman yaparak gelişirler. Antrenörlük okulda öğrenilen bir şey değil. Herkesin kendi metodu var. Ben de yaratıcı olmaya çalışıyorum. Rakipleri anlayıp takımı hazırlamaya çalışıyorum. Türkiye Ligi'nde bireysel olarak her takımda kaliteli oyuncular var.

"TEKLİF KONUSUNDA HERHANGİ BİR BİLGİM YOK"

Szalai ve Samuel'e gelen bir teklif olup olmadığı konusunda bilgim yok. Kim konusunda yapabileceğimiz bir şey yoktu. Ben isterim ki hiçbir oyuncu ayrılmasın. Ama transfer sezonu kapanmadan önce kararlar almamız gerekecek. Bizim için önemli oyuncular. Teklif konusunda herhangi bir bilgim yok."