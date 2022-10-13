AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus karşılaşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"POLİTİKA İLE FUTBOLU KARIŞTIRMIYORUZ"

Türkiye- Yunanistan geriliminin maça nasıl yansıdığına ilişkin yorum yapan Jorge Jesus, "Politik olaylara bakacak olursak, Fenerbahçe'nin yarısı yabancı olduğu için iki ülke arasındaki politik olayları bilmiyorlar bile. Aynı şey rakip için de geçerli. Bunun oyuncular üzerinde bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Futbolcular, futbolcudur, politikacı değildir. Politika ile futbolu karıştırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un açıklamalarının devamı şöyle:

"TAKTİKSEL OLARAK DİSİPLİNLİYDİK"

"Maç beklediğimiz gibi zor bir maçtı. Ama bizim için önemli olan bu gruptan çıkmayı garantilemekti. Buradan alacağımız galibiyetin, gruptan çıkmayı garantilemek olduğunu biliyorduk. Şimdi Rennes ile birincilik ile mücadele edeceğiz. Bizim asıl hedefimiz gruptan çıkmaktı. Takımımı tebrik ediyorum. Yine taktiksel olarak disiplinliydik. Defansif anlamda çok kuvvetliydik. 2-1 kazandık ama özellikle ikinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Ama bizim için öenmli olan gruptan çıkmaktı.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN ÖNEMLİ"

Fenerbahçe'nin Avrupa'da aldığı üst üste galibiyetler, kulübün Avrupa sıralamasındaki pozisyonunda yukarı çıkartıyor. Bu Türk futbolu için de önemli. Türk futbolunun, ülkeler sıralamasında daha yukarıda olması gerekiyor. Biz ve bizim gibi Avrupa kupalarında yarışan Türk takımları da bunun için mücadele veriyoruz.

"ASLA MAÇTAN ÖNCE PLANLAMIYORUZ"

Maç içinde yaptığımız değişiklikleri, maçın gidişatına göre belirliyoruz. Asla maçtan önce planlamıyoruz. Siz maçtan önce planlarınızı yaparsınız daha sonra maçın gidişatına göre gerekli değişiklikleri yaparsınız. Biz bugün bunu yaptık. O oyuncular oyuna girdikten sonra maç bizim için daha kolay hale geldi. Oyuna hız kattılar. Özellikler Osayi ve Valencia.

"TAKIMDA 4 TANE PENALTICI VAR"

Penaltı atıcısına ben karar veriyorum. Onlar da penaltı atıcısının kim olduğunu çok iyi biliyor. Bizim takımda 4 tane penaltı atan oyuncu var; Joao Pedro, Serdar Dursun, Valencia ve Batshuayi. Onlar kendi aralarında kimin birinci olduğunu çok iyi biliyorlar. Bugün de bu şekilde oldu. Valencia, son iki penaltıyı attığı için rakibi şaşırtmak için, penaltıyı Batshuayi vermek istedi. Kendisi de bir penaltı attı, fakat kaçırdı. Futbol böyle, kesin bir bilim değil. Hiçbir zaman her şeyi hesaplayamıyorsunuz. Ama benim için en önemlisi Valencia'nın göstermiş olduğu davranıştı, güzel bir davranıştı.

"OYUNCULARIMDAN TARAFTARA FORMALARINI VERMELERİNİ İSTEDİM"

Biz Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek için futbol oynuyoruz. Tahmin ediyorum ki, buraya gelen seyircilerimiz, Türkiye'de ve İstanbul'da yaşamıyorlar. Kendi ülkelerinin dışında çalışıyorlar. Kulüplerinden onlara kalan en ufak bir hatıra bile çok önemli. Ben de bu düşünceyle oyuncularımdan formalarını vermelerini istedim.

"ÇOK ZORLANDIK DİYEMEM"

Bugünkü maç zor oldu. Böyle olacağını biliyorduk. Larnaca sahasında oynadığı maçları rakiplerine zorlaştıran bir takım. Biz de zor olacağını biliyorduk ama ben çok zorlandık diyemem. Onların 2-2'ye getirmesindense, bizim 3-1'i yakalama ihtimalimiz çok daha muhtemeldi.