Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de, sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktörleri Jorge Jesus'a büyük bir sevgi duyuyor. Portekizli hoca yaptığı son hamleyle Fenerbahçe taraftarının bir kez daha gönlünü çaldı.

PROFİL FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ

Jorge Jesus, Instagram profil fotoğrafını değiştirdi. Portekizli hoca, Fenerbahçe'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için özel hazırladığı logoyu profil fotoğrafı yaptı. Jesus'un bu hamlesi sarı-lacivertli taraftarları mest etti.

SÜPER LİG VE AVRUPA'DA RAKİPSİZ

Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 20 puan topladı ve maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşti. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde ise 4. maçlar sonunda gruptan çıkmayı garantilerken, 10 puanla B Grubu'nda lider konumda bulunuyor.