Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği - Son Dakika
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Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği

17.10.2022 23:26
Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmadan sonra açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli taraftaralara çağrıda bulunan Portekizli hoca, "Cumartesi günü oynayacağımız maça taraftarı davet ediyorum ve Altay Bayındır'ı tribüne çağırmalarını istiyorum." dedi.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü rahat geçtiği mücadelenin ardından Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, haftaya Başakşehir maçında Kadıköy'de tribünleri dolduracak sarı-lacivertlilerden özel bir istekte bulundu.

"ALTAY'I TRİBÜNE ÇAĞIRMALARINI İSTİYORUM"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü oynayacağımız maça taraftarı davet ediyorum ve Altay Bayındır'ı tribüne çağırmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un açıklamalarının devamı şöyle:

"DAHA ÇOK GOL ATABİLİRDİK"

"Galibiyetler her zaman iyidir. İki gol bulduk ama ilk yarım saatte zorluklar yaşadık. Her maç için kazanmak en önemli amaç. Oyuncularımı tebrik ederim. Rakiplerden daha iyi olmak için çalışıyoruz. Daha çok gol atabilirdik. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim, bizi desteklediler. Şimdi lig maçı ve sonrasındaki Rennes maçına odaklanacağız. Gruptaki en ciddi rakip.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Cumartesi Başakşehir, Perşembe Rennes maçı var. Hafta içi maç olmaması, dinlenmek için güzel olacak. Başakşehir sıralamada üzerimizde, zor maç olacak. Taraftarın desteğiyle maçın kolaylaşacağını düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Hafta 2 maça alışkınım. Haftada 1 maç yapsak, alışkın olmazdım. Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi, sonrasında lig maçı."

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SON DAKİKA: Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği - Son Dakika
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