Fenerbahçe macerası sona mı eriyor? Jorge Jesus'a ait ses kaydı ortaya çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe macerası sona mı eriyor? Jorge Jesus'a ait ses kaydı ortaya çıktı

13.04.2023 10:29

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Flamengo'nun ikinci başkanı Marcos Braz ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak Brezilya basınına verdiği röportajın ses kaydı ortaya çıktı. İlgili kayıtta Portekizli çalıştırıcı, Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay bulunduğunu ve Ali Koç ile görüşeceğini ancak Flamengo'nun daha fazla beklemeyeceğini aktarıyor. Jesus ayrıca Flamengo'yu para için bekletiyormuş gibi bir algının oluşmaması gerektiğini ifade ederken, kulüple hiç pazarlık yapmadığını anlatıyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Jorge Jesus'un Brezilya basınına yaptığı açıklamanın ses kaydı ortaya çıktı.

"BUNUN AMACI NEDİR BİLMİYORUM"

Gazeteci Giuliano Cosenza'nın paylaştığı ses kaydında Jorge Jesus, "Günaydın dostum! Türkiye saat sabah 10, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var. Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu.

"TÜRKİYE'DE LİGİN BİTMESİNE 1.5 AY VAR"

Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var.

"PARA KONUŞMADIM"

Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar." ifadelerini kullanıyor.

Giuliano Cosenza'nın paylaşımı:

Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Jorge Jesus'un gizli ses kaydı ortaya çıktı
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Son Dakika Spor Fenerbahçe macerası sona mı eriyor? Jorge Jesus'a ait ses kaydı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe macerası sona mı eriyor? Jorge Jesus'a ait ses kaydı ortaya çıktı - Son Dakika
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