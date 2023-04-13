Fenerbahçe macerası sona mı eriyor? Jorge Jesus'a ait ses kaydı ortaya çıktı

Hükümetin kamu işçisi için yaptığı zam teklifi belli oldu

Bakan Koca "Bir isteğin var mı?" diye sordu, kız çocuğunun cevabı kahretti

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Jorge Jesus'un Brezilya basınına yaptığı açıklamanın ses kaydı ortaya çıktı.

"BUNUN AMACI NEDİR BİLMİYORUM"

Gazeteci Giuliano Cosenza'nın paylaştığı ses kaydında Jorge Jesus, "Günaydın dostum! Türkiye saat sabah 10, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var. Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu.

"TÜRKİYE'DE LİGİN BİTMESİNE 1.5 AY VAR"

Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var.

"PARA KONUŞMADIM"

Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar." ifadelerini kullanıyor.

Giuliano Cosenza'nın paylaşımı: