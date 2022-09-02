Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz - Son Dakika
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Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz

02.09.2022 19:24

Fenerbahçe, TFF'ye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alınmasından sonra 4 Nisan 2015'te takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyla ilgili faillerin bulunması yönünde çağrı yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan 2015'te sarı-lacivertli kafileyi taşıyan takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyla ilgili faillerin bulunması yönünde çağrıda bulundu.

"VAHİM SALDIRININ FAİLLERİNİN YAKALANMASI MEMNUNİYET VERİCİ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "1 Eylül 2022 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonunun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne gerçekleştirilen vahim saldırının faillerinin İçişleri Bakanlığımız ve ona bağlı emniyet güçlerimizin hızlı ve hassas çalışmalarıyla yakalanması memnuniyet vericidir. Büyük bir tehlike atlatan TFF Yönetim Kurulu Üyelerine ve olay yerinde bulunan herkese bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

"ADALET ARAYIŞININ SON BULMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR"

Yedi sene önce Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan benzer silahlı saldırının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığımızı ve emniyet güçlerimizi söz konusu elim olayı çok hızlı bir şekilde aydınlattığı için tebrik ediyor; bu vesileyle 4 Nisan 2015'te gerçekleşen ve failleri hala bulunamayan Futbol A Takımımızın otobüsünün kurşunlanarak oyuncularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personellerimizin canına kastedildiği olayın da aydınlatılmasını ve Türk adaletinin önüne çıkarılmasını beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz. Devletimizin elinde bulundurduğu imkanlar ve dünkü örnek çalışma göz önünde bulundurulduğunda, camiamızın 7 seneyi aşkın süredir devam eden tespit ve adalet arayışının son bulması en büyük temennimizdir. Devletimizin, spor tarihimizde kara bir leke, vicdanlarda açık bir yara olan ve dünya sporundaki itibarımıza büyük gölge düşüren bu vahim olayı aydınlatacağına güveniyor; yetkililere çalışmalarında başarılar diliyoruz."

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