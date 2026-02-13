Fenerbahçe Trabzon'a Geldi - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe Trabzon'a Geldi

Fenerbahçe Trabzon\'a Geldi
13.02.2026 19:29
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a ulaştı ve oteline geçti.

SÜPER Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, saat 18.30'da Trabzon Havalimanı'na geldi. Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonu'ndan çıkış yapan Fenerbahçe kafilesi daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon'da konaklayacakları otele hareket etti.

Fenerbahçe kafilesinde kulüp başkanı Sadettin Saran ve birçok yönetici de yer alırken 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Trabzon'a Geldi - Son Dakika

