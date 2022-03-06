Fenerbahçe-Trabzonspor - Son Dakika
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Fenerbahçe-Trabzonspor

06.03.2022 18:00
Fenerbahçe-Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Zorbay Küçük, Bahattin Duran, Deniz Caner ÖzaralFenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Mert...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Bahattin Duran, Deniz Caner Özaral

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Mert Hakan Yandaş, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Denswil, Ahmetcan Kaplan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Altay Bayındır, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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