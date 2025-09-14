Fenerbahçe - Trabzonspor Maç Özeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe - Trabzonspor Maç Özeti

14.09.2025 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 yenerek ilk yarıyı önde tamamladı. En-Nesyri gol attı.

Stat: Chobani

Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Trabzonspor: Onana, Zubkov, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Muçi, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Olaigbe, Ozan Tufan, Onuachu

Gol: Dk. 45 En-Nesyri (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 19 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Onuachu, Dk. 31 Savic (Trabzonspor), Dk. 41 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasının ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

10. dakikada orta alanda topla buluşan Talisca, ceza sahası önüne gelip iki rakibinden sıyrıldı. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Onana iyi yer tutarak gole izin vermedi.

11. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, sol kanattan atağa katılan Oleigbe'de kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içine ortasında iyi yükselen Onuachu kafayla topu ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Ozan Ergün, Onuachu'nun faul yaptığına hükmederek golü iptal etti.

19. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Orta sahada yaşanan pozisyonda Kerem Aktürkoğlu, Okay Yokuşlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyip, Okay Yokuşlu'ya gösterdiği sarı kartı iptal etti, oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

28. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Talisca, rakibinden sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Onana uzanarak gole izin vermedi.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun yerden pasında, kale sahası önünde müsait pozisyondaki En-Nesyri'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Fred'de kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı önünden şutunda kaleciden dönen topu Szymanski kaptı. Polonyalı futbolcunun tamamlamak istediği pozisyonda top Onana'ya çarpıp En-Nesyri'nin önünde kaldı. Faslı golcü, yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe - Trabzonspor Maç Özeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş
Küçük bir hasar cepleri yakıyor Servislerin oyunu deşifre oldu Küçük bir hasar cepleri yakıyor! Servislerin oyunu deşifre oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “yol ve dava arkadaşım“ dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yol ve dava arkadaşım" dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Nuri Şahin yeniden Süper Lig’de Nuri Şahin yeniden Süper Lig'de
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

19:27
Kadıköy’de gol iptal İşte çok tartışılan o pozisyon
Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
18:03
Canlı anlatım Derbide ilk gol geldi
Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 20:21:34. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe - Trabzonspor Maç Özeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.