Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

15.05.2023 12:35

Sportoto Süper Lig'de 34.hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın hakemi ise Abdülkadir Bitigen oldu.

Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, perşembe günü Trabzonspor karşısında zorlu bir sınava çıkacak. Kritik mücadele düdük çalacak hakem belli oldu.

ZORLU MAÇ BİTİGEN'İN

MHK, Süper Lig'de 34. haftanın en kritik maçı olan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesine hakem Abdülkadir Bitigen'i atadı.

KRİTİK RADEVU 18 MAYIS'TA

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve büyük heyecana sahne olacak zorlu mücadele 18 Mayıs Perşembe saat 20.00'de başlayacak.

Haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler:

  • İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
  • Karagümrük- Adana Demirspor: Kadir Sağlam
  • Sivasspor- Kasımpaşa: Ali Şansalan
  • Başakşehir-Ümraniyespor: Burak Pakkan
  • Alanyaspor- Konyaspor: Çağdaş Altay
  • Ankaragücü- Antalyaspor: Ümit Öztürk
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Abdülkadir Bitigen, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu - Son Dakika


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