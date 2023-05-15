Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, perşembe günü Trabzonspor karşısında zorlu bir sınava çıkacak. Kritik mücadele düdük çalacak hakem belli oldu.
MHK, Süper Lig'de 34. haftanın en kritik maçı olan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesine hakem Abdülkadir Bitigen'i atadı.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve büyük heyecana sahne olacak zorlu mücadele 18 Mayıs Perşembe saat 20.00'de başlayacak.
Haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler:
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