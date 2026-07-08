Fenerbahçe, Trent Forrest'i Transfer Etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Trent Forrest'i Transfer Etti

Fenerbahçe, Trent Forrest\'i Transfer Etti
08.07.2026 17:49
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Fenerbahçe, Baskonia'dan Amerikalı guard Trent Forrest ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE Erkek Basketbol Takımı, son olarak İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz'de forma giyen Amerikalı oyun kurucu Trent Forrest ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Baskonia Vitoria-Gasteiz forması giyen Amerikalı guard Trent Forrest (1.93 m - 1998) ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

2016-2020 yılları arasında Florida State Üniversitesi forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, 2019-2020 sezonunda All-ACC ikinci takımına seçildi. Kariyerine NBA'de Utah Jazz ile başlayan Forrest, daha sonra Atlanta Hawks ve G League ekibi College Park SkyHawks'ta görev yaptı.

2024-2025 sezonunda Avrupa'ya transfer olarak Baskonia Vitoria-Gasteiz'e imza atan Amerikalı guard, 2026 İspanya Kral Kupası'nı kazanan takımın önemli isimlerinden biri olurken, final maçının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 10.9 sayı, 2.8 ribaund, 4.4 asist ve 14.5 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Trent Forrest, 2026-2027 sezonundan itibaren Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe Kulübü, açıklamasında yeni transfer için, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Trent Forrest'a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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