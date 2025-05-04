Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a dev protesto - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a dev protesto

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Fenerbahçe'nin Beşiktaş işe oynadığı karşılaşmada Beşiktaş'ın 1-0 öne geçmesinin ardından stadın büyük bölümü Ali Koç ve ekibini protesto ederek 'Yönetim istifa' tezahüratında bulundu.

04.05.2025 19:52  Güncelleme: 20:00
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Beşiktaş'ın 1-0 öne geçmesinin ardından Sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi protesto etti.

Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir bölümü Başkan Ali Koç ve ekibini istifaya davet etti. 'Yönetim istifa' şeklinde uzun süre tezahürat eden taraftarlar, ''Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin' sloganları da attı.

AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Öte yandan stadyumun büyük bir bölümü eski başkan Aziz Yıldırım lehine bağırarak ''Oooo Aziz Yıldırım'' tezahüratlarında bulundu.

Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç\'a dev protesto

Fenerbahçe, Beşiktaş, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a dev protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ihsan null:
    taraftar istifa yabancı taraftar istiyoruz 57 0 Yanıtla
  • Tekin7797575:
    beter olun 39 13 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    sürüm sürüm sürünün 33 7 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    ali koç kırmızı çizgimizdir acurrr la mertde öyle biz GS lılar için la 21 10 Yanıtla
  • Hakan1421:
    bu taraftarlara ne oluyor adam Koç sporun sahibi istediği zaman bırakır 30 0 Yanıtla
  • Elisa21:
    BUNLARI ARKADAN HANÇERLEYİN YOKSA GİDECEKLERİ YOK KİLİÇDAROĞLU GİBİ PUHAAAAA 16 6 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Fenerbahçe taraftarı cumhurbaşkanımızdan özür dileyin Bir de Aziz Yıldırım'dan seneye şampiyonsunuz 10 5 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    ali acurrr seninle GSaray bırakmayın kulübü 8 0 Yanıtla
  • F Kingsman:
    Her maç aynı bunlar. fb geri düşer yönetim ali koç istifa,fb öne geçer Gs ye küfürler.. vefasız taraftar topluluğu.. 5 1 Yanıtla
  • 01011978:
    Ali Koç olduğu sürece Galatasaray şampiyon. 100de yüz 1 0 Yanıtla
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