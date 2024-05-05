Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında - Son Dakika
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Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde lider Galatasaray'ı takip eden sarı-lacivertli takım, eksiklerine rağmen galibiyet için mücadele edecek.

05.05.2024 09:21
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor.

Son deplasman mücadelesinde EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşarken, bir sonraki hafta iç sahada derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in yanı sıra saha çalışmalarına başlayan Jayden Oosterwolde, yarın oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

Savunmada Çağlar formaya yakın

İsmail Yüksek'in sakatlığı sebebiyle teknik direktör İsmail Kartal, bu bölgede Krunic'e formayı vermeyi planlıyor.

Krunic'in ilk 11'de sahaya çıkması durumunda ilk 11'de 3 yerli oyuncunun yer alma zorunluluğundan kaynaklı olarak savunmada Çağlar Söyüncü'nün forma giymesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin de diğer yerli isimler olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Konya deplasmanındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

Sarı-lacivertlilerde 7 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda Mondihome Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında - Son Dakika

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