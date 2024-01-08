 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ertelenen 16. hafta müsabakasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli kulüp, antrenmanlarla maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklara başladı
08.01.2024 - 15:59,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında 10 Ocak Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 2 grup halinde pas antrenmanıyla devam etti. Çalışma, çift kale maçlarla tamamlandı.

İstanbulspor karşısında dün ilk 11'de sahaya çıkan isimler, yenileme antrenmanı yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, yarın yapacağı antrenmanla TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Konyaspor, Antrenman, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika


15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33
Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Son Dakika
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum'un İstanbul'u başıboş köpeklerden arındırmak için planı hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 16:26:04. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement