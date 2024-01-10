Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor\'u 7-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 mağlup eden Fenerbahçe'de hat-trick yapan Edin Dzeko, farklı kazanmalarına karşın kolay bir galibiyet olmadığını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan golcü futbolcu, karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başladı.

İyi bir galibiyet elde ettiklerini belirten Bosna Hersekli futbolcu, "Bu tür maçlara güçlü başlamanız gerekiyor. Hiçbir zaman kolay bir maç yok. Sonuç anlamında kolay bir galibiyet gibi görünse de öyle bir durum söz konusu değil. Bana göre yapmış olduğumuz işlerle bu galibiyeti elde ettik. En önemlisi de buydu." açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertli takımın, savunmaya Bonucci takviyesi yapmaya hazırlanmasıyla ilgili soru üzerine Dzeko, şunları kaydetti:

"Takımın ofansif anlamda olduğu kadar defansif anlamda da iyi olması gerekiyor. Sonuçlara baktığınızda ofansif hücum oyuncuları ön plana çıkıyor gibi görülebilir ama günün sonunda önemli olan şey takım olarak iyi bir oyun ortaya koyabilmektir. Her oyuncu bize yardımcı olabilmek için buraya gelecektir. Şu an resmiyet kazandı mı bilmiyorum ama kulüp en iyisini yapmaya çalışıyor. Takımı geliştirmek için kaliteli oyuncularla görüşüyorlar. Oynanacak çok fazla maç var. Hep birlikte hareket etmeliyiz."

"Burayı tercih etmek zor değil"

İstanbulspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında attığı gollerle 16 gole ulaşarak krallık yarışında zirvede tek kalan Dzeko, şöyle devam etti:

"Ben Fenerbahçe'ye bireysel hedeflerimi gerçekleştirmek için gelmedim. Buraya farklı sebeplerden dolayı geldim. Beni tanıyan insanlar bilir. Gol ve asist yapabiliriz ama en önemli şey takımın göstereceği performans. Bu performansla golleri atabilirsiniz. İyi oynayabilirsek bu golleri atabiliriz. Benim için ana hedef takımın başarısı. Farklı kulvarlarda oynuyoruz ve takım olarak bu kulvarlarda başarılı olmayı hedefliyoruz."

Son olarak Fenerbahçe'nin yaptığı transfer görüşmelerinde devreye girdiği iddialarıyla ilgili konuşan Dzeko, "Ben futboluma odaklanmış durumdayım. Burayı tercih etmek onlar adına zor değil. İyi oynayan bir takımız ve dört kulvarda mücadele ediyoruz. Harika oyunculardan kurulu, harika taraftara sahip bir kulübüz. Yeni gelen oyuncuların seçimlerine bakacak olursak buraya gelirken çok fazla tereddüt yaşayacaklarını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.