Fenerbahçe, Twente ile 1-1 Berabere Kaldı

Stat: Twente
Hakemler: Chris Kavanagh, Lee Betts, James Mainwaring (İngiltere)
Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap (Dk. 67 Kjolo), Van Walfswinkel, Steijn (Dk. 88 Rots), Van Bergen (Dk. 67 Ltaief), Lammers
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred (Dk. 80 Mert Hakan Yandaş), Tadic (Dk. 80 İsmail Yüksek), Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Saint-Maximin), En-Nesyri (Dk. 62 Dzeko)
Goller: Dk. 29 Vlap (Twente), Dk. 71 Tadic (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 12 Oosterwolde, Dk. 41 Fred, Dk. 56 İrfan Can Kahveci, Dk. 68 Becao, Dk. 75 Amrabat (Fenerbahçe), Dk. 13 Vlap, Dk. 59 Hilgers, Dk. 76 Tyton (Yedek Kulübesinde) (Twente)
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı.
54. dakikada Vlap'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Van Bergen'in şutunda, kaleci Livakovic açıyı iyi kapattı ve topu kornere çeldi.
71. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Amrabat'ın savunma arkasına etkili pasına iyi hareketlenen Dusan Tadic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
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