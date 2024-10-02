Fenerbahçe, Twente ile Zorlu Maça Çıkacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Twente ile Zorlu Maça Çıkacak

Fenerbahçe, Twente ile Zorlu Maça Çıkacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Twente ile karşılaşacak ve galibiyet hedefliyor.

02.10.2024 10:47
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçına yarın akşam Twente karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaşacağı rakibiyle 5. kez kozlarını paylaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de Twente'ye konuk olacak. Bu organizasyonun ilk haftasında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile karşılaşan sarı-lacivertliler, yeni formatta oynadığı ilk maçında 3 puan kazandı. Hollanda temsilcisi ise Manchester United ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde oynayacağı ikinci maçta da galibiyet hedefliyor.

İki Türk takımı ile karşılaşacak

Twente, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turundan başladı. Avusturya ekibi Salzburg'a ilk maçta 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, rövanşta da 3-3 berabere kalarak yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti. Twente, aynı zamanda bu organizasyonun son maçında 30 Ocak Perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Twente ile 5. randevu

Fenerbahçe, Twente ile tarihinde 5. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ilk olarak 2009-2010 sezonunda Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Kadıköy'de oynanan müsabakayı konuk ekip (2-1) kazanırken, Hollanda'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı. Taraflar geçen sezon ise UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda kozlarını paylaştı. Kanarya, ilk maçı 5-1, rövanşı ise 1-0 kazanmayı başardı.

Avrupa kupalarında 276. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 275 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 110 galibiyet alırken, 109 maçta da yenilgi yaşadı. 56 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 392 gol gördü.

Kupa 2'de 138. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 138. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 137 mücadelede 61 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 193 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 172 gol gördü.

Hollanda takımları ile 23. kez

Fenerbahçe, bugüne kadar Hollanda ekipleriyle 22 müsabakaya çıktı. DWS Amsterdam ve Ajax ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası; AZ Alkmaar ile UEFA Kupası'nda karşılaşan sarı-lacivertliler, Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde oynadı ve daha sonra Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Fenerbahçe, en fazla maçı PSV Eindhoven'a karşı yaptı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan taraflar iki kez de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşarak toplam 6 kez mücadele etti. Kanarya, Hollanda temsilcilerine karşı 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 9 kez de mağlup oldu.

Twente, Hollanda Ligi'nde 4. sırada

Twente, Hollanda Eredivisie'de 7 maça çıktı. Kırmızı-beyazlılar, ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet elde eden Twente, 14 puanla 4. sırada yer alıyor.

Chris Kavanagh düdük çalacak

Twente ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'nin yardımcılıklarını Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda İngiliz Stuart Attwell oturacak. AVAR'da ise David Coote eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Twente ile Zorlu Maça Çıkacak - Son Dakika

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