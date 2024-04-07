- Fenerbahçe U19 takımı evinde Giresunspor'u 4-1 mağlup etti
Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri maçı izledi
İSTANBUL - U19 Elit A Ligi 1. Grup 19. haftada Fenerbahçe evinde karşılaştığı Giresunspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.
U19 Elit A Ligi'nde Fenerbahçe, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 1-0 geriyi düştüğü müsabakadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini 32. dakikada Emirhan Arkutcu, 67. dakikada Muhammet Zeki Dursun, 79. dakikada Yiğit Emre Ekiz ve 90+3. dakikada da penaltıdan Efekan Karayazı kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 18. dakikada Caner Akbayrak attı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 39'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Giresunspor ise 7 puanla son sırada bulunuyor.
Mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.
Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile bugün saat 21.30'da Şanlıurfa'da karşılaşacak Fenerbahçe'nin, mücadeleye U19 takımıyla çıkması bekleniyor.
Sarı-lacivertli kafile, bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Şanlıurfa'ya hareket edecek.
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