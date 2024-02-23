UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi\'nde Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu. Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, ilk maçını deplasmanda, rövanş mücadelesini ise sahasında oynayacak.

23.02.2024 15:30
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile eşleşti.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde gruplarını lider bitiren Aston Villa (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Fenerbahçe, Fiorentina (İtalya), Lille (Fransa), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), PAOK (Yunanistan), Viktoria Plzen (Çekya) ile play-offlardan gelen Ajax (Hollanda), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Maccabi Haifa (İsrail), Molde (Norveç), Olympiakos (Yunanistan), Servette (İsviçre), Sturm Graz (Avusturya), Union Saint-Gilloise (Belçika) takımları yer aldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını deplasmanda, rövanş mücadelesini ise sahasında oynayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu karşılaşmalarında ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise 14 Mart'ta oynanacak. Turnuvanın final maçı ise 29 Mayıs'ta Atina'daki AEK Arena'da yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Servette - Viktoria Plzen

Ajax - Aston Villa

Molde - Club Brugge

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe

Dinamo Zagreb - PAOK

Sturm Graz - Lille

Maccabi Haifa - Fiorentina

Olympiakos - Maccabi Tel-Aviv - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
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