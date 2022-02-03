Fenerbahçe, ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imzanın atılması an meselesi

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir imza yolda. Sarı-lacivertliler kariyeri başarılarla dolu ancak son yıllarda düşüş içinde olan golcü futbolcu Diego Costa'yı renklerine bağlamaya çok yakın.

ANLAŞMANIN KISA SÜRE İÇİNDE İMZALANMASI BEKLENİYOR

Brezilya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Diego Costa'nın tüm taleplerini kabul etti. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde, 33 yaşındaki golcüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

ANTALYASPOR, DIEGO COSTA TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ

Antalyaspor'un da radarında olan Diego Costa için Akdeniz ekibinin başkanı Aziz Çetin, "Diego Costa ile Türkiye'de ilk biz ilgilendik. Transfer görüşmelerini bizzat ben yürüttüm. Kendisine 1.5 ya da 2.5 yıllık sözleşme teklif ettim. Diego Costa 6 aylık gelebileceğini söyledi. Şehri ve Antalyaspor'u küçümsediğini fark ettim. Ben de transferden vazgeçtim. 6 aylık transferler ne yazık ki şehre ve takıma aidiyet duygusu hissetmiyor. Diego Costa sonrasında 1.5 yıllık teklifimize 'evet' dedi. Bu sefer de ben kabul etmedim" ifadelerini kullanmıştı.