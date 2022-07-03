Fenerbahçe unutmuyor, unutturmuyor! 3 Temmuz 2011'in yıl dönümünde yayınlanan video büyük ses getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe unutmuyor, unutturmuyor! 3 Temmuz 2011'in yıl dönümünde yayınlanan video büyük ses getirdi

03.07.2022 00:23

Fenerbahçe, 3 Temmuz 2011'de gerçekleştirilen şike kumpasının yıl dönümünde bir video yayınladı. Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinin susarak tepki gösterdiği videoyu sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından, "Bugün, bir 3 Temmuz'da daha bu kez her şey bambaşka! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha hırsımız ilk günden fazla! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha vakur duruşumuzla, Biz susuyoruz!" ifadelerini kullanarak paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe şike kumpasının yıl dönümünde resmi siteden açıklama yaparken, sosyal medya hesabından da özel bir video yayınladı.

Fenerbahçe unutmuyor, unutturmuyor! 3 Temmuz 2011'in yıl dönümünde yayınlanan video büyük ses getirdi

"BİZ SUSUYORUZ"

Sarı-lacivertli camianın önde gelen isimlerinin susarak tepki gösterdiği videoyu, Fenerbahçe sosyal medya hesabından, "Bugün, bir 3 Temmuz'da daha bu kez her şey bambaşka! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha hırsımız ilk günden fazla! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha vakur duruşumuzla, Biz susuyoruz!" ifadeleriyle paylaştı.

Fenerbahçe'nin web sitesinden paylaşılan "3 Temmuz tartışmaya kapalı" başlıklı yazının tam metni şöyle:

Bugün

3 Temmuz 2022.

Ama bizim için 3 Temmuz hep 2011!

Biz konuştuk,

Susmadık,

Geri adım atmadık,

Onların en güçlü zamanında,

Milyonlar tek yürek, tek başımıza savaştık!

"Ne Şikesi Memleket Elden Gidiyor" derken biz,

Fenerbahçe suçlu diyenlere gereken cevabı hakla, hukukla verdik!

"Deliller var" diyenlere "En Büyük Delillimiz Alın Terimiz" dedik,

Fenerbahçe yok edilmek istendi, siper olduk teslim olmadık!

Ne kupamızı verdik ne adımızı kirlettirdik!

Fenerbahçe'ye el sürmelerine izin vermedik!

Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, bu kez her şey bambaşka!

Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, hırsımız ilk günden fazla!

Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, vakur duruşumuzla,

Biz susuyoruz!

Kim suçlu biliyoruz!

Suçlular hesap verecek, bekliyoruz!

3 Temmuz'un 11.yıldönümünde,

Fenerbahçe'ye uzanan eller kırıldı,

Şimdi hesap vermelerini istiyoruz!

#3TemmuzTartışmayaKAPALI

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'den gece yarısı 5 yıldız hamlesi! Sosyal medyada hesaplarındaki profil fotoğrafları değişti Fenerbahçe'den gece yarısı 5 yıldız hamlesi! Sosyal medyada hesaplarındaki profil fotoğrafları değişti Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi. Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi.

Volkan Demirel, Uğur Dündar, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe unutmuyor, unutturmuyor! 3 Temmuz 2011'in yıl dönümünde yayınlanan video büyük ses getirdi - Son Dakika


Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 00:38:19. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe unutmuyor, unutturmuyor! 3 Temmuz 2011'in yıl dönümünde yayınlanan video büyük ses getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement