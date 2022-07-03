Fenerbahçe unutmuyor, unutturmuyor! 3 Temmuz 2011'in yıl dönümünde yayınlanan video büyük ses getirdi

Fenerbahçe şike kumpasının yıl dönümünde resmi siteden açıklama yaparken, sosyal medya hesabından da özel bir video yayınladı.

"BİZ SUSUYORUZ"

Sarı-lacivertli camianın önde gelen isimlerinin susarak tepki gösterdiği videoyu, Fenerbahçe sosyal medya hesabından, "Bugün, bir 3 Temmuz'da daha bu kez her şey bambaşka! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha hırsımız ilk günden fazla! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha vakur duruşumuzla, Biz susuyoruz!" ifadeleriyle paylaştı.

Fenerbahçe'nin web sitesinden paylaşılan "3 Temmuz tartışmaya kapalı" başlıklı yazının tam metni şöyle:

Bugün

3 Temmuz 2022.

Ama bizim için 3 Temmuz hep 2011!

Biz konuştuk,

Susmadık,

Geri adım atmadık,

Onların en güçlü zamanında,

Milyonlar tek yürek, tek başımıza savaştık!

"Ne Şikesi Memleket Elden Gidiyor" derken biz,

Fenerbahçe suçlu diyenlere gereken cevabı hakla, hukukla verdik!

"Deliller var" diyenlere "En Büyük Delillimiz Alın Terimiz" dedik,

Fenerbahçe yok edilmek istendi, siper olduk teslim olmadık!

Ne kupamızı verdik ne adımızı kirlettirdik!

Fenerbahçe'ye el sürmelerine izin vermedik!

Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, bu kez her şey bambaşka!

Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, hırsımız ilk günden fazla!

Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, vakur duruşumuzla,

Biz susuyoruz!

Kim suçlu biliyoruz!

Suçlular hesap verecek, bekliyoruz!

3 Temmuz'un 11.yıldönümünde,

Fenerbahçe'ye uzanan eller kırıldı,

Şimdi hesap vermelerini istiyoruz!

#3TemmuzTartışmayaKAPALI