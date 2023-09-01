Fenerbahçe ve Beşiktaş, Konferans Ligi'nde gruplara kalırken, Adana Demirspor veda etti - Son Dakika

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Konferans Ligi'nde gruplara kalırken, Adana Demirspor veda etti

Son Güncelleme: 01.09.2023 00:54

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş gruplara kalma başarısı gösterdi. Fenerbahçe, deplasmanda Twente'yi, Beşiktaş ise sahasında Dinamo Kiev'i eleyerek gruplara kaldı. Ancak Adana Demirspor, Genk'e penaltılarda mağlup olarak turnuvadan elendi.

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda Twente'yi, Beşiktaş sahasında Dinamo Kiev'i eleyerek gruplara kalırken Adana Demirspor ise Genk'e penaltılarda mağlup olarak turnuvaya veda etti.

FENERBAHÇE RAHAT TURLADI

Sezona da fırtına gibi başlayan ve ilk maçı sahasında 5-1'lik farklı sonuçla kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda da rakibini 1-0 yendi ve gruplara kaldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Konferans Ligi'nde gruplara kalırken, Adana Demirspor veda etti

BEŞİKTAŞ SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Şenol Güneş'in öğrencileri, deplasmanda 3-2 kazandıkları mücadelenin rövanşında sahasında da Dinamo Kiev'i 1-0 yendi ve adını gruplara yazdırdı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Konferans Ligi'nde gruplara kalırken, Adana Demirspor veda etti

ADANA DEMİRSPOR SON ANDA KEYBETTİ

Temsilcilerimizden Adana Demirspor ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Belçika ekibini sahasında 1-0 mağlup etti. Mücadele önce uzatmalara ardından penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 mağlup olan Adana Demirspor, turnuvaya bu turda veda etti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Konferans Ligi'nde gruplara kalırken, Adana Demirspor veda etti

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş, Konferans Ligi'nde gruplara kalırken, Adana Demirspor veda etti - Son Dakika


Son Dakika
00:54 Fenerbahçe ve Beşiktaş, Konferans Ligi'nde gruplara kalırken, Adana Demirspor veda etti
00:22 Son Dakika: Adana Demirspor, seri penaltı atışlarında Genk'e elenerek Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti
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SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Beşiktaş, Konferans Ligi'nde gruplara kalırken, Adana Demirspor veda etti - Son Dakika
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