Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Jeremain Lens, İtalya'nın 3. ligine gidiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Jeremain Lens, İtalya'nın 3. ligine gidiyor

23.07.2022 16:03

Fenerbahçe'deki performansıyla öne çıkan ardından Beşiktaş ve son olarak Karagümrük'te kiralık oynayan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens İtalyan ekibine gidiyor. 34 yaşındaki futbolcunun Serie C ekibi Vis Pesaro ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Serie C ekibi Vis Pesaro, Jeremain Lens'i kadrosuna katmak istiyor. Il Resto del Carlino'nun haberine göre Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren oyuncu, detayları görüşmek üzere İtalya'ya gidecek.

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Fenerbahçe'de oynadığı futbolla takdir toplayan ancak Beşiktaş'ta aynı performansı gösteremeyen Jeremain Lens son olarak Karagümrük'te forma giydi. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki oyuncunun kariyerinde, Sunderland, Dinamo Kiev, PSV Eindhoven, AZ Alkmaar ve Nijmegen bulunuyor.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Jeremain Lens, İtalya'nın 3. ligine gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Jeremain Lens, İtalya'nın 3. ligine gidiyor - Son Dakika
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