Serie C ekibi Vis Pesaro, Jeremain Lens'i kadrosuna katmak istiyor. Il Resto del Carlino'nun haberine göre Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren oyuncu, detayları görüşmek üzere İtalya'ya gidecek.
Fenerbahçe'de oynadığı futbolla takdir toplayan ancak Beşiktaş'ta aynı performansı gösteremeyen Jeremain Lens son olarak Karagümrük'te forma giydi. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki oyuncunun kariyerinde, Sunderland, Dinamo Kiev, PSV Eindhoven, AZ Alkmaar ve Nijmegen bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Jeremain Lens, İtalya'nın 3. ligine gidiyor - Son Dakika