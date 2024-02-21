Süper Kupa finali 7 Nisan\'da Şanlıurfa\'da oynanacak

Spor

"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

Süper Lig devleri Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık 'ta Suudi Arabistan 'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa finali 7 Nisan 2024 saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

NE OLMUŞTU?

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi yetkililerle Atatürk pankartları ve İstiklal Marşı gibi konulardayaşadığı anlaşmazlıklar sonucu gerçekleşmemiş ve iki takım da sahaya çıkmadan yurda geri dönmüştü.