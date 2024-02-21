Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak - Son Dakika
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Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak

TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

21.02.2024 17:29  Güncelleme: 18:03
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Süper Lig devleri Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa finali 7 Nisan 2024 saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

7 NİSAN'DA ŞANLIURFA'DA

TFF'den yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak

NE OLMUŞTU?

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi yetkililerle Atatürk pankartları ve İstiklal Marşı gibi konulardayaşadığı anlaşmazlıklar sonucu gerçekleşmemiş ve iki takım da sahaya çıkmadan yurda geri dönmüştü.

Süper Kupa finali 7 Nisan\'da Şanlıurfa\'da oynanacak
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ender Kervancıoğlu: Galatasaray geçen sezon fenerbahçeyi içeride dışarıda 3-0 tokatladı. Bu sezon fenerbahçe evinde, kendi seyircisi önünde Galatasaraya isabetli şut atamadı. Galatasaraylılar olarak biraz rekabet bekliyoruz. Zorlanalım yani zevki çıksın. 73 52 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Fenerin maçını izlemeyin beyler nisanın 7 sine kadar düğünden önce gelini görmek uğursuzluk getirir 52 42 Yanıtla
  • Eray Karatay: Fener doğuya gelin gidiyo 46 39 Yanıtla
  • Ali Arslan: Ben cidden bu çin con lari anlayamıyorum 20 sene yenemedigin ezeli rakibin galibiyet sayilarinda ömür yetmeyecek yakalamaya açılan ara, futboldan başka hicbiryerde olmayan sen ,neyin havasini yapıyorlar inanılır gibi değil,üstelik başarı dediklerinde tüm Türkiye'nin ortak fikri şaibe şike inancı gerçekten ilginç bir camia 36 36 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Rekabet mi kaldı ezikbahçe 34 36
  • Recep Topcu: Şanlıurfa’nın gelecek kalabalığı konaklatma potansiyeli yok gibi Bu iş Gaziantep’e yarar 30 32 Yanıtla
  • Ziya Öner: 2 avans "3" te biter... 19 16 Yanıtla
  • Selim Ünal: Ender kervancioglu çok övünüyorsun. Ben fenerbahçe li değilim trabzonsporluyum. Bugün dalga geçtiğini sandığın kulüp Galatasarayı türkiyede en çok yenen takım biraz haddini bil. 18 6
  • ömer özdaş: İşallah gine ertelenmez 14 4 Yanıtla

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SON DAKİKA: Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak - Son Dakika
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