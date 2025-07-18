Yeni sezona sayılı günler kala Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hazırlık maçları programı belli olurken; maçların hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu oldu.
Yıldız transferleri ve güçlü kadroları ile taraftarlarının karşısına çıkacak Galatarasay ve Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarını tv100 ekranların yayınlanacak.
Hazırlık maçları programı ise şöyle:
- BENFİCA - FENERBAHÇE
26 Temmuz Cumartesi 22:00
- FENERBAHÇE -LAZIO
30 Temmuz Çarşamba 20:30
- GALATASARAY-LAZIO
2 Ağustos Cumartesi 21:00
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hazırlık maçları tv100 ekranlarında - Son Dakika
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