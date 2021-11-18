Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması

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Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kalan Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu maça MHK'nin hakem Halil Umut Meler'i ataması tartışmalara neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Derbide Halil Umut Meler'in düdük çalacak olmasına sosyal medyada Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı isyan etti. İki takım taraftarı da Meler'in kendi maçlarında verdiği kararları örnek göstererek derbiyi yönetecek olmasına tepki gösterdi. Yapılan tepki paylaşımlarının ardından deneyimli hakemin adı gündemin zirvesine yerleşti.