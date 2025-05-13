Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor

İtalyan devi Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan Alex Meret için Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girdi.

YARIŞA GİRDİLER

Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray ve Fenerbahçe, sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki İtalyan kaleci Alex Meret'i kadrosuna katmak istiyor. Bonservisi elinde olacak oyunculara yönelen iki kulüp, Meret için kıyasıya bir yarış içine girdi.

TÜRKİYE'YE SICAK

Alex Meret'in Avrupa'dan bazı kulüplerle de görüşmeler yaptığı ifade edilirken, hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtiliyor. Kaleyi güçlendirmek isteyen iki ezeli rakip, yaz transfer döneminde bu transfer için ciddi bir rekabet yaşayabilir.