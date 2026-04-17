Fenerbahçe ve Rizespor İlk Yarıda Beraberlikte Karşılaştı

17.04.2026 21:07
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarıda gol olmadı.

Stat: Chobani

Hakemler: Adnan Sezgin Kayatepe, Bersan Duran, Bilal Gölen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Taylan Antalyalı, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe

Sarı kartlar: Dk. 36 Taylan Antalyalı, Dk. 38 Augusto, Dk. 40 Hojer (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Fenerbahçe-Çaykur Rizespor müsabakasının ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

23. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Laçi direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

29. dakikada orta alanda topla buluşan Ali Sowe'un ceza alanın önünden sert şutunda kaleci Ederson, uzanarak köşeye giden meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

42. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Brown'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Fofana meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

Maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
