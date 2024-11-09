Fenerbahçe ve Sivasspor 37. Randevuda - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Sivasspor 37. Randevuda

Fenerbahçe, yarın kendisiyle 37. kez karşılaşacak olan Sivasspor'u Kadıköy'de ağırlıyor.

09.11.2024 11:48
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Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, yarın oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 36 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 9 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 77 golüne, Sivasspor 47 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçen sezonun ikinci devresinde oynanan son lig maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Kadıköy'deki maçlar

Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında rakibine üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 18 müsabakanın 13'ünü sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 41 gol atarken, Sivasspor ise 18 kez fileleri havalandırdı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Sivasspor 37. Randevuda - Son Dakika

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