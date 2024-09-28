Fenerbahçe ve Trabzonspor Kadın Takımları Karşılaşıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Trabzonspor Kadın Takımları Karşılaşıyor

Fenerbahçe ve Trabzonspor Kadın Takımları Karşılaşıyor

29 Eylül'de Fenerbahçe ve Trabzonspor kadın futbol takımları ligde kritik bir maça çıkıyor.

28.09.2024 12:02
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin yeni sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Petrol Ofisi Grubu'nun isim ve forma göğüs sponsoru olarak desteklediği Fenerbahçe ve Trabzonspor kadın futbol takımları 29 Eylül Pazar günü karşı karşıya geliyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu 4. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Trabzonspor Petrol Ofisi kadın futbol takımları, 29 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Maç aynı zamanda Fenerbahçe TV'den de canlı izlenebilecek.

3. haftanın geride kaldığı ligde Fenerbahçe Petrol Ofisi 9 puanla liderliğini korurken Trabzonspor Petrol Ofisi 6 puanla 3. sırada. Her iki takım da sezonun iddialı ekipleri arasında yer alıyor. Bu nedenle bu maç, ligdeki güç dengelerini etkileyecek kritik bir mücadeleye sahne olacak. Ligde şu ana kadar başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor Petrol Ofisi karşısında da galibiyet serisine devam etmeyi hedeflerken Karadeniz ekibi, deplasmanda önemli bir galibiyete imza atarak zirveye çıkmak istiyor.

Yeni sezon öncesi şampiyonluk için kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe Petrol Ofisi, Haiti A Milli Takım oyuncusu Roselord Borgella ile Jamaika A Milli Takımı kaptanlarından Konya Plummer'ı renklerine bağladı. Yeni bir yapılanmayla 18 transferle sezona başlayan Trabzonspor Petrol Ofisi'nin ise kadrosuna katılan yeni isimler arasında Gaziantep ALG Spor'dan Müzeyyen Dilek Özbiler ve İspanya'nın Deportivo Alaves Kulübü'nden Vanesa Santana ön plana çıkıyor. Aynı zamanda Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden Ece Türkoğlu ve Trabzonspor Petrol Ofisi'den Özbek forvet Diyorakhon Khabibullaeva 4 golle ligdeki Gol Kraliçeliği listesinde zirveyi paylaşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Trabzonspor Kadın Takımları Karşılaşıyor - Son Dakika

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