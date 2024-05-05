Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor Süper Lig'de Karşı Karşıya - Son Dakika
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Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor Süper Lig'de Karşı Karşıya

Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor Süper Lig\'de Karşı Karşıya

Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunan iki takımın bugüne dek ligdeki mücadelelerinde Fenerbahçe 119 gol atarken, kalesinde 49 gol gördü. Fenerbahçe son 10 lig maçında 6 galibiyet elde etti.

05.05.2024 09:33  Güncelleme: 09:35
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Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, yarın Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 45 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu maçlarda Fenerbahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.

Deplasmanda da üstün

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda bugüne dek 22 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 14'ü Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 48 gole Konyaspor 27 golle karşılık verdi.

İki takım arasındaki en gollü maç ligin ilk yarısında oynandı

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek oynanan 45 karşılaşmada en gollü müsabaka, ligin ilk yarısında oynandı.

Fenerbahçe'nin sahasında 7-1 kazandığı karşılaşma, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihe geçti.

Sarı-lacivertli ekibin Konya deplasmanında en farklı kazandığı mücadeleler ise 18 Aralık 1988 ve 12 Eylül 1992 tarihlerinde oynandı. Fenerbahçe bu mücadeleleri 5-1'lik skorlarla kazandı.

Konyaspor'un 27 Mayıs 2005 tarihinde sahasında 4-2 kazandığı mücadele ise yeşil-beyazlıların en farklı sonuçla galip geldiği karşılaşma oldu.

Fenerbahçe son 10 lig maçında 6 kez kazandı

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Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 10 lig maçının 6'sından galibiyetle ayrılırken 3 kez kaybetti, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 24 gol kaydederken, 10 gol yedi.

Kaynak: AA

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